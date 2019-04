KFC eröffnet Filiale am Flughafen Zürich

Der Andrang war riesig, als Kentucky Fried Chicken im letzten Dezember in Volketswil seine erste Filiale im Grossraum Zürich eröffnete. Nun folgt in dieser Region ein zweites Restaurant des US-Fast-Food-Riesen. Wie aus Stellenanzeigen zu entnehmen ist, ist die Neueröffnung im Foodland im Gebäude des Check-in 3 am Flughafen Zürich geplant. Gesucht werden zurzeit Mitarbeiter auf Mitte Juni.

Mareike Pässler von der KFC-Medienstelle bestätigt die geplante Neueröffnung am Flughafen. Voraussichtlich wird es Ende Sommer so weit sein. Genaueres zur Grösse und Ausstattung des Lokals verrät sie derzeit noch nicht.

Dieses Jahr werden neben dem Flughafen zwei weitere KCF-Filialen in der Schweiz eröffnet, so Pässler. Eine davon in der Romandie und eine in Bern. Daten gibt Pässler nicht bekannt. «Mit dem Geschäft sind wir aber zufrieden.» Sehr gut laufe auch die Filiale in Volketswil: «Es war die erfolgreichste Eröffnung in der Schweiz überhaupt.»

