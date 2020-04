Kanton Zürich will Matura-Prüfung ausfallen lassen

Die Erziehungsdirektorenkonferenz stellte am 21. April beim Bundesrat den Antrag, auf die Maturaprüfungen verzichten zu können. Sollte der Bundesrat diese Möglichkeit schaffen, so werde der Kanton Zürich bei den Abschlüssen der Gymnasien und Fachmittelschulen diesen Weg beschreiten, hiess es am Mittwoch bei der Bildungsdirektion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Prüfung macht nur 20 Prozent aus

Einfach so erhalten die Gymi-Schüler den Abschluss aber nicht. Ohne Prüfung würden ausschliesslich die Erfahrungsnoten zählen. Das Maturitätszeugnis beruht im Normalfall auf dreizehn Noten, davon sind der grössere Teil Erfahrungsnoten.

Die Prüfungsleistungen machen gemäss Bildungsdirektion ohnehin nur rund zwanzig Prozent des Schlussresultates aus. Eine stärkere Abstützung auf die Erfahrungsnoten scheine daher in dieser ausserordentlichen Situation vertretbar, schreibt die Bildungsdirektion weiter.

Auch keine schriftliche LAP-Prüfungen

Bereits am Gründonnerstag wurde klar, dass diesen Sommer bei den Lehrabschlussprüfungen keine schriftlichen Prüfungen stattfinden. Sie werden auch nicht nachgeholt. Die praktischen dagegen sollen trotz Corona stattfinden. Die Lehrabschlussnote ergibt sich aus den bestehenden Erfahrungsnoten der gesamten Lehrzeit. Die Noten vom aktuellen Semester werden dabei nicht berücksichtigt.

Die praktischen Arbeitsprüfungen werden pro berufliche Grundbildung vorbereitet — teils unterschiedlich nach Branche, Fachrichtung oder Schwerpunkt. Es soll eine in allen Kantonen und an allen Prüfungsorten durchführbare Variante gewählt werden. Abschliessend entscheidet der Bund.

(mig/sda)