Polizei fasst Cumulus-Betrüger

Einem Leser im Kanton Freiburg wurden Cumulus-Bons im Wert von über 125 Franken gestohlen. Jemand löste die digitalen Bons in einer Migros-Filiale ein. Wie das passieren konnte, ist dem Leser schleierhaft. Laut der Migros wurde der Freiburger Opfer von sogenanntem Credential Stuffing. Das heisst: Die Diebe klauten das Passwort.

Nun konnte die Kantonspolizei Zürich einen Fahnungserfolg verbuchen. Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, konnte ein mutmasslicher Cyber-Betrüger verhaftet werden.

Dieser hatte mittels unbefugter Datenbeschaffung Bonuspunkte eines Detailhändlers im Wert von mehreren Tausend Franken angeeignet. Die Migros bestätigt, dass die Mitteilung der Kantonspolizei auf eine von der Migros erstattete Strafanzeige zurückgeht.

Deliktsgut sichergestellt

Der Täter beschaffte sich im Darknet illegal Bonuspunkte eines Detailhändlers. Diese nutzte er für Einkäufe in verschiedenen Filialen. Ermittlungen führten schliesslich zu einem 29-jährigen Schweizer aus Meilen ZH. Bei der Hausdurchsuchung wurde ein Teil der Beute, welche der mutmassliche Täter mit den Bonuspunkten erworben hatte, sichergestellt.

Um in Zukunft solche Vorfälle zu vermeiden, will die Migros bald die Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Aktivierung der Cumulus-Bons einführen, beispielsweise in der Form eines SMS-Codes.

(fur)