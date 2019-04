Polizei rettet Entenmutter und ihre 12 Jungen

Ziellos watschelte eine Entenmutter mit ihren 12 Jungtieren auf der verkehrsreichen Albisstrasse in Adliswil herum. Kantonspolizisten beförderten die Entenfamilie darauf in eine Schachtel und setzten sie an der Sihl in ruhigem Gewässer wieder aus. «Und dies sichtlich entspannt», wie die Kapo auf Facebook schreibt.

Solche Einsätze gibt es laut Kapo-Sprecher Ralph Hirt immer wieder im Frühling. Denn um diese Zeit werden Entchen flügge, ihre Eltern werfen sie deshalb aus dem Nest. «Das ist ganz normal und macht den Küken nichts aus.»

Dumm nur, wenn die Kleinen auf der Strasse landen. «In einem solchen Fall werden wir dann oft gerufen», sagt Hirt. In der Regel gelinge es der Polizei problemlos, die Küken in einem Gewässer auszusetzen.

(som)