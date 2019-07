Polizei in Vollmontur holt drei Kinder ab

Verwahrlost und ungebildet – so lautete der Vorwurf an die alleinerziehende Mutter Andrea P. Im November 2018 musste sie im Sozialzentrum Zürich zusehen, wie ihre drei Kinder von bewaffneten Polizisten in Vollmontur weggebracht wurden, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Sie durfte sich demnach nicht von ihren Kindern im Alter zwischen fünf und dreizehn Jahren verabschieden und sie für längere Zeit nicht mehr sehen. Die Kinder wurden in einem Heim untergebracht.

Der Mutter war laut dem Bericht ihr unkonventioneller Lebensstil zum Verhängnis geworden. Die Zürcherin habe ihre Kinder zu Hause in Mathematik, Deutsch und Englisch unterrichtet und ihnen zusätzlichen Stoff beigebracht, wenn sie alle im Schrebergarten arbeiteten. Für den Unterricht zu Hause hatte sie zeitweise auch eine Bewilligung.

«Grosse Kindswohlgefährdung»

Andrea P. habe ihre Kinder aber weder geschlagen noch psychischer Gewalt ausgesetzt. Dennoch bestätigte im Dezember 2018 die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) die Fremdplatzierung der Kinder. Die Tatsache, dass die Mutter ihre Kinder langfristig aktiv von der Schule ferngehalten habe, sei bereits für sich allein eine derart grosse Kindeswohlgefährdung, dass eine Platzierung weiterhin gerechtfertigt und notwendig sei. Die Kesb kann aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Stellung zum Fall nehmen.

Nach sieben Monaten konnten die Kinder wieder zurück zu ihrer Mutter, heisst es im Artikel. Das entschied das Obergericht Zürich im Mai 2019. Anhaltspunkte für eine Verwahrlosung würden fehlen. Auch «eine Gefährdung der Kinder im Bereich der schulischen Entwicklung» habe sich nicht bestätigt. Es gebe zudem keine Hinweise auf «Verhaltensauffälligkeiten». Doch diese Anordnung ist erst ein Zwischenentscheid. Die Mutter bangt weiter um ihre Kinder.

