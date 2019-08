Kinder erhalten farbige Punkte statt Noten

Rot, Orange oder Grün – mit diesen Farben werden die Leistungen der Kinder von der vierten bis zur sechsten Klasse in der Primarschule Zinzikon in Winterthur bewertet. Sie erhalten bei Prüfungen keine Noten mehr. Stattdessen gibt es ein Ampelsystem mit Farbpunkten. Die Regel gilt für die Fächer Mathematik, Deutsch, NMG (Natur, Mensch, Gesellschaft) sowie Französisch und Englisch.

Die Schule hat die Eltern kürzlich über die Veränderung im Benotungswesen informiert, wie der «Landbote» berichtet. Laut dem Bericht setzen sich die Schüler in Absprache mit Lehrperson und Eltern jeweils zu Beginn eines Semesters eine Zielnote. Die Leistungsnachweise werden dann in Bezug darauf bewertet:

• Grün gibt es, wenn das Kind das Ziel erreicht oder übertrifft.

• Wird das Ziel knapp nicht erreicht, gibt es Orange.

• Rot gibt es, wenn sich Ziel und Realität in negativer Weise deutlich unterscheiden.

Skepsis bei Eltern

Nicht alle Eltern begrüssen diese Neuerung. Nach dem Versand des Infobriefes gab es Reaktionen von Seiten der Eltern: «Vereinzelt ist eine gewisse Skepsis zu spüren», sagt Kreisschulpflegepräsident Christoph Baumann zur Zeitung. Deshalb werde an Elternabenden und Elterngesprächen detailliert über das Ampelsystem informiert.

Schulleiter Peter Fleischmann sagt zur Zeitung, dass heute relativ viele Kinder in Schulen mit einem reinen Notensystem darunter leiden würden, dass sie mit noch so viel Aufwand dennoch nie im Klassendurchschnitt zur besseren Hälfte gehörten. Das demotiviere und verderbe die Freude am Lernen. «Die Förderung der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schulkinder soll in den Fokus rücken.»

Trotz des Ampelsystems gibt es halbjährlich noch Zeugnisnoten. Das ist im kantonalen Zeugnisreglement so festgeschrieben.

(tam)