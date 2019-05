Kinderspital wehrt sich gegen schwere Vorwürfe

Es geht um die Qualität am Herzzentrum des Kinderspitals Zürich. Laut einer Studie sollen Kinder, die mit dem sogenannten Hypoplastischen Linksherzsyndrom – ein schwerer Herzfehler – auf die Welt gekommen sind, während der Behandlung im Kinderspital im Vergleich zu anderen Spitälern doppelt so oft sterben. Darüber berichtete CH Media am Dienstag.

Das Kinderspital sah sich gezwungen, den Sachverhalt richtigzustellen: «Es ist absolut unverantwortlich, ohne tiefere Kenntnisse solche reisserischen Aussagen zu machen», sagt CEO Markus Malagoli. Er weise die erhobenen Vorwürfe in aller Form zurück. Das Kinderspital stehe im internationalen Vergleich gut bis sehr gut da im Herzbereich. Den Vergleich kritisiert er als unprofessionell.

Nicht vergleichbare Zahlen

Zur Medienkonferenz gekommen sind neben dem CEO auch mehrere Ärzte. «Die Zahlen sind nicht miteinander vergleichbar», erklärt Martin Meuli, Direktor der chirurgischen Klinik. Das Kinderspital etwa wähle nicht im Vornherein zwischen leichten und schweren Fällen aus. In anderen Spitäler wird das gemacht. Es lehnt eine von den Eltern gewünschte Operation nicht ab, auch wenn es ein schwerer Fall mit hoher Sterblichkeit ist.

Zudem handle sich um eine ganz seltene Operation mit hohem Risiko. Das Kinderspital zählt durchschnittlich fünf Fälle pro Jahr. Das ist etwa ein Promille aller grösserer Operationen. Die geringe Fallzahl bewirke aber auch, dass nur ein verstorbenes Kind mehr zu einer viel höheren Prozentzahl führe.

(tam)