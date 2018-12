Kirchenglocke läutet in der Nacht 15 Minuten lang

Leser-Reporter Roberto Garcia war schon im Bett, als die Zwinglikirche in Winterthur anfing zu läuten. «Nach fünf Minuten hörte es noch nicht auf, da habe ich mich schon gewundert.»

Umfrage Stört Sie der Lärm der Kirchenglocken? Ja, ständig.

Ja, aber nur in der Nacht.

Manchmal.

Nein.

Insgesamt dauerte das Gebimmel laut Garcia rund 15 Minuten. Seine Nachtruhe habe das nicht gestört: «So etwas kann man nur mit Humor nehmen.» Er vermutet, dass es ein technischer Defekt war: «Das neue Jahr wird es wohl kaum frühzeitig eingeläutet haben.»

Programmierer sucht den Fehler

Urs Wieser, Präsident der reformierten Kirchenflege Mattenbach, bestätigt die technische Störung. «Wir haben zwei verschiedene computerisierte Glockensteuerungen. Die eine regelt das reguläre Geläute und mit der anderen kann der Sigrist die Glocke in speziellen Fällen manuell auslösen.» Bei diesen beiden Steuerungen habe es in der Nacht auf Montag eine Überlappung gegeben, was zum langen Klingen geführt habe.

So etwas habe es noch nie gegeben und ein Programmierer suche nun den Fehler. Fest steht aber: «In der nächsten Nacht wird es nicht wieder so lange läuten, denn die manuelle Steuerung haben wir zurzeit abgeschaltet», so Wieser. Normalerweise läute die Glocke an Mitternacht nur zwölfmal.

Ähnlicher Fall in Thalwil

Einen ähnlichen Fall gab es vor einigen Tagen in Thalwil ZH. Wie die «Zürichsee-Zeitung» berichtete, setzte die Kirchenglocke wegen eines technischen Defekts zwei Nächte hintereinander das circa fünfzehnminütige Neujahrsläuten ein.

(som)