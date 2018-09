Die Klaus-Club-Inhaber übernehmen Hotel und Bar

Die berühmt-berüchtigte Bar Rex Populi beim Zürcher Helvetiaplatz wurde im Juni 2017 zum The Yard: ein Boutiquehotel mit Fleischbällchen-Restaurant. Das Konzept überlebte aber nicht mal ein Jahr im Kreis 4. Das rief nun die Inhaber des erfolgreichen Szeneclubs Klaus an der Langstrasse auf den Plan.

«Wir schauen uns schon seit längerem nach einer zweiten Location ausserhalb des Nachtlebens um», sagt der Mitinhaber und DJ Nici Faerber. Beim Hotel werde man alles gleich beibehalten, auch soll es weiterhin The Yard heissen. Aus dem Restaurant wird hingegen das Garbo und dieses feiert am Wochenende grosse Eröffnung.

«Wir wollen damit aber nicht ein Klaus-Party-Restaurant machen, sondern es sollen zwei unabhängige Lokale werden», so Faerber. Natürlich seien die Klaus-Gäste aber auch im Garbo willkommen. «Im Kreis 4 bewegt sich ja ein Querschnitt durch die ganze Gesellschaft – und so soll es auch im Garbo werden.»

Gute Drinks und Häppli auf hohem Niveau

Beim Konzept setzt man in erster Linie auf gute Drinks: «Vordergründig soll es eine Bar werden mit klassischen wie auch speziellen und ungewohnten Drinks», so Faerber. Dafür habe man einen sehr talentierten Barchef eingestellt.

Zusätzlich wollte man ursprünglich Tapas anbieten. «Doch wir konnten einen hervorragenden Koch aus Südtirol verpflichten, der Klassiker der alpinen Küche als Fingerfood und in kleinen Portionen zum Kombinieren zubereitet», sagt Faerber.

Essen bis 24 Uhr

«Auf der Menükarte findet man beispielsweise einen Zürisee-Ceviche mit Hecht, ein spezielles Cordon Bleu oder eine Carbonara-Version, wie man sie bis anhin sicher noch nicht kennt», sagt Mitinhaber Oli Jordan, der an der Hotelfachschule Luzern studiert hat. Mit dem Markt auf dem Helvetiaplatz habe man ja auch das Glück, zweimal pro Woche direkt an der Quelle von regionalen Produkten zu sein.

«Unter der Woche wird es ausserdem zwei täglich wechselnde Mittagsmenüs geben, die wir auch als Take-away anbieten», so Jordan. Am Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es die ganze Essenskarte bis 24 Uhr. «Wir haben selber gemerkt, dass man in diesem Quartier spätabends fast kein Essen mehr bekommt, das nicht in die Richtung Fast Food geht – das wollen wir ändern», so Jordan.

