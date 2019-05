Kleiderladen zahlt Parkbussen seiner Kunden

Am Schaufenster des Herrenmodengeschäfts Noir La Fabbrica im Zürcher Kreis 1 hängt seit Samstag ein Zettel. «Unfassbar!! Ab einem Einkauf von über 300 Franken übernehmen wir Ihre Parkbusse bis zu 40 Franken», steht darauf. Auf der Plauder-App Jodel wird die Aktion als «Dekadenz in Reinform beim Fraumünster» bezeichnet.

Mit einer solchen Kritik kann Geschäftsführer Jonas Bevilacqua (30) nichts anfangen. «Wir finden einfach, dass die Polizei hier extrem viele Parkbussen verteilt – wir sehen sie fast jede Stunde vor unserem Laden.» Erst vor einem Monat zog er in das Lokal an der Fraumünsterstrasse 17. Autos parkieren direkt davor in der weissen Zone, doch offenbar überschreiten viele dabei die maximale Zeit von zwei Stunden.

«Das ist kleinlich und frustriert die Leute»

«Das kann schnell passieren, wenn man in der Stadt etwas erledigen muss», sagt der 30-Jährige. Auch er selbst und seine Kundschaft hätten in den letzten Wochen Parkbussen kassiert. «Teilweise waren die Kunden gerade mit dem Anprobieren beschäftigt und deshalb fünf Minuten zu spät bei ihrem Auto.» Und schon klebte ein Bussenzettel an der Windschutzscheibe.

«Das ist doch kleinlich und frustriert die Leute», so Bevilacqua, der zuvor in Luzern ein Geschäft betrieben hat. Deshalb wollte er mit der Rückerstattung der Busse seine Kundschaft ein wenig aufheitern: «Wir gehen mit ihr auch zur Post und zahlen die 40 Franken direkt ein.»

«Passanten lachen, wenn sie das Schild sehen»

Bisher habe zwar erst ein Kunde davon Gebrauch gemacht, doch die Idee komme gut an: «Viele Passanten lachen, wenn sie das Schild sehen, oder fotografieren es sogar.» Ob er mit dieser speziellen Werbung mehr Anzüge und Hemden verkauft, werde sich zeigen: «Vorläufig haben wir die Aktion auf einen Monat beschränkt. Dann werden wir sehen, ob sich das auch finanziell lohnt.»

Bei der Stadtpolizei sieht man jedenfalls kein Problem darin, dass ein Ladenbesitzer die Parkbussen seiner Kunden übernimmt. Sprecherin Judith Hödl verneint aber, dass an der Fraumünsterstrasse besonders viele Autofahrer gebüsst werden: «Sicher sind wir in diesem Gebiet regelmässig unterwegs, aber nicht mehr als in anderen auch.»