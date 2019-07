Banken erstatten Anzeige gegen Klima-Aktivisten

Bei der Credit Suisse am Zürcher Paradeplatz und bei der UBS am Basler Aeschenplatz haben Aktivisten am Montag über mehrere Stunden die Zugänge versperrt. Sie fordern vom Schweizer Finanzplatz den sofortigen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Sie beschuldigen die Schweizer Grossbanken, klimaschädliche Aktionen zu finanzieren.

In Zürich rückte die Polizei mit einem Grossaufgebot aus und verhaftete total 64 Aktivisten im Alter von 15 bis 65 Jahren. In Basel wurden total 19 Personen verhaftet.

Grossbanken erstatten Strafanzeige

Die Grossbanken haben auf die Aktionen reagiert und Strafanzeige eingereicht. «Die Credit Suisse hat wegen der Blockierung der Eingänge, von der Kunden und Mitarbeiter betroffen waren, Strafanzeige eingereicht», sagte Credit-Suisse-Sprecher Andreas Kern zu 20 Minuten. Auch die UBS hat wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Nötigung Strafanzeige erstattet, wie Sprecher Igor Moser bestätigt.

Das Kollektiv Climate Justice hat derweil am Dienstagmittag in Basel und am Nachmittag in Zürich zu weiteren Protestaktionen aufgerufen, um sich mit den inhaftierten Aktivisten zu solidarisieren. Bereits am Montagabend kam es im Zürcher Kreis 4 zu einer Protestaktion aus Solidarität mit den inhaftierten Aktivisten.

Klimaschutz ist kein Verbrechen: Über 200 Menschen solidarisieren sich in #Zuerich sowie #Basel und demonstrieren für die Freilassung der gefangenen Aktivist*innen. "Kämpfe verbinden" ist auf den Transpis zu lesen - wir sind sehr berührt und dankbar. #climatejustice #SystemChange pic.twitter.com/TRvUPhkIMu — Collective Climate Justice (@climategames_ch) 8. Juli 2019

(maz/wed)