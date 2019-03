Ein Schwerverletzter nach Kollision dreier Autos

An sämtlichen Fahrzeugen sei zudem Totalschaden entstanden, wie die Schaffhauser Polizei in der Nacht auf Samstag in einer Medieninformation mitteilte.

Ein aus Neunkirch kommendes Auto war mit zwei in Gegenrichtung fahrenden Personenwagen kollidiert. Während sich der aus Neunkirch kommende Fahrzeuglenker und sein Beifahrer leicht verletzten, wurde der in Gegenrichtung fahrende hintere Autofahrer schwer verletzt. Drei Unfallbeteiligte seien ins Spital eingeliefert worden.

Das betroffene Strassen-Teilstück auf der H13 sei obendrein für vier Stunden gesperrt und eine Umleitung eingerichtet worden.

(sda)