Rücktritt von Polizeichef wirft Fragen auf

Der Kommandant der Schaffhauser Polizei, Kurt Blöchlinger, tritt nach seiner rund 10-jährigen Polizeiarbeit zurück. Wie es in einer Mitteilung der Schaffhauser Staatskanzlei heisst, habe Blöchlinger entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Über die Einzelheiten der Vertragsauflösung wurde Stillschweigen vereinbart. Bis auf Weiteres übernimmt der erste stellvertretende Kommandant, Ravi Landolt, die Leitung.

Laut den Recherchen der «Schaffhauser AZ» wirft der ausserplanmässige Rücktritt aber Fragen auf. So soll es in der Vergangenheit zu Vorwürfen über die Vergabe von Aufträgen an Blöchlinger nahestehende Personen gekommen sein.

Fragwürdige Zahlungen?

Auch fragwürdige Zahlungen des Polizeikommandanten im Zusammenhang mit dem Bedrohungsmanagement standen bei den Recherchen der «Schaffhauser AZ» im Raum. Die Untersuchung sei im Mai ohne die Klärung offener Fragen eingestellt worden. Dabei soll es Hinweise auf weitere Zahlungen geben.

Seine damalige Chefin Rosmarie Widmer Gysel hatte sich zudem vor Blöchlinger gestellt, wie die «Schaffhauser AZ» bereits letztes Jahr berichtete. Auch Aussagen über schlechte Stimmung im Corps wies Gysel zurück. «Wie in jedem Betrieb gibt es mal Unstimmigkeiten. Generell von einer schlechten Stimmung kann aber definitiv nicht die Rede sein», erklärte damals Virginia Stoll, Präsidentin des Polizeibeamtenverbands Schaffhausen.





