Plötzlich sass der schwarze Vogel neben ihr. Das war vor sechs Wochen, als sich Ursula Hug (65) auf einem Stein in Gossau ZH ausruhte. «Ich redete mit ihm», erzählt die Leser-Reporterin. Seither verfolge er sie draussen auf Schritt und Tritt: «Ich glaube, er beobachtet uns.» Sobald sie ihr Haus verlässt, ist er da. «Er fliegt auf meinen Spaziergängen ein paar Meter neben mir oder setzt sich auf mich.» Futter habe sie ihm noch nie gegeben.

Umfrage Mögen Sie Krähen? Ja, ich finde sie grossartige Vögel.

Nein, ich finde sie unheimlich.

Ich weiss nicht.

Sie taufte den Vogel Johnny, weil er so frech und gewitzt sei. Wenn sie etwa ins Auto steigt, setzt er sich auf den Seitenspiegel oder auf die Motorhaube: «Er begleitet mich dann circa einen halben Kilometer. Er liebt offenbar solche Fahrten.» Ebenfalls reite er gern auf ihrem Pferd Lahik: «Er setzt sich jeweils auf den Rücken und zupft mit dem Schnabel in seinem Fell.» Dass Lahik dies zulasse, sei erstaunlich: «Eigentlich sind Pferde Fluchttiere.»

Johnny wurde wohl von Menschen aufgezogen

Hug glaubt, dass Johnny von Menschen aufgezogen wurde: «Er trägt einen Ring um den Fuss.» Sie würde sich freuen, wenn er seinen Besitzer wiederfinden könnte. So lange geniesst sie seine Anwesenheit: «Es ist so berührend und so unwirklich.»

Krähe Johnny reitet und fährt gern Auto

Laut Livio Rey, Biologe bei der Vogelwarte Sempach, handelt es sich um eine Rabenkrähe. Er bestätigt, dass diese sehr wahrscheinlich aus einer Zucht kommt und von Menschen aufzogen oder zumindest sehr lange gehalten wurde: «Darauf weisen der Ring und das zutrauliche Verhalten hin.»

Nun suche Johnny wohl wieder Nähe und Zuwendung. Vielleicht erinnere Ursula Hug die Krähe an eine vertraute Person: «Rabenkrähen können sich gut Gesichter merken.» Dass der Vogel auf dem Pferd sitzt und auf dem Auto mitfährt, erstaunt ihn nicht: «Krähen gehören zu den intelligentesten Tieren überhaupt und lernen schnell.»