Kraftwerke kippen Plastik zurück in den Fluss

PET-Flaschen und andere Plastikgefässe landen regelmässig in den Aargauer Flüssen. In den Rechen der Wasserkraftwerke bleibt der Müll hängen. Die Umweltorganisation Pro Natura kritisiert, dass die Betreiber den Müll zusammen mit Schwemmholz zwar herausfischen, ihn dann aber «ungesehen im Unterwasser entsorgen».

Umfrage Was halten Sie davon, dass Plastik wieder zurück in die Flüsse gekippt wird? Das ist schlimm für die Umwelt.

Ist okay. Die Kraftwerke wissen schon, was sie tun.

Ich weiss nicht.

Dies ist laut Pro Natura problematisch, weil das Plastik «in den Wirbeln im Unterwasser der Kraftwerke zu winzigen Partikeln zerrieben» wird. Die kleinen Teile könnten dann nicht wieder aus dem Wasser entfernt werden.

Wird bei sechs Kraftwerken angewandt

Wie die «Aargauer Zeitung» schreibt, wird diese Praxis bei sechs Flusskraftwerken im Kanton angewandt. Aus einer Antwort des Regierungsrats geht zwar hervor, dass das Gewässerschutzgesetz es verbietet, herausgeholtes Treibgut in den Fluss zurückzugeben. In Ausnahmefällen sei es aber zulässig, zum Beispiel dann, «wenn sich an einem Fluss mehrere Staustufen folgen».

Damit seien die rechtlichen Vorgaben eingehalten, doch in den letzten Jahren habe die Abfallmenge im Treibgut zugenommen und Plastik in Flüssen könne problematisch sein, schreibt die Regierung. Daher solle die heutige Praxis überprüft werden. Die zuständigen Fachstellen haben nun gemäss der Regierung den Auftrag erhalten, mit Kraftwerksbetreibern «allfällige Verbesserungsmöglichkeiten» zu diskutieren.

Aufwand schlicht zu gross

Dass es auch anders geht, zeigt ein Beispiel aus der Stadt Zürich. Wie Harry Graf, Sprecher von EWZ, sagt, werden das Schwemmholz und der Müll vom Rechen der beiden städtischen Limmatkraftwerke in eine Mulde verfrachtet und dann entsorgt. «Dass man den Abfall einfach zum nächsten Kraftwerk weiterleitet, kommt für uns nicht infrage.» Trotzdem bleibe noch genug Schwemmholz – und leider auch Plastikabfall – im Fluss.

Beim Kraftwerkbetreiber Axpo heisst es auf Anfrage, dass man offen für eine akzeptable Lösung sei. Allerdings sei es schwierig, auf die Schnelle etwas zu ändern. «Der Aufwand wäre schlicht zu gross, überall den Plastikmüll zu sortieren», sagt Sprecher Tobias Kistner.

Denn die Kraftwerke liegen laut Kistner im Aargau relativ nahe beieinander. So wird etwa beim Standort Wildegg-Brugg das Geschwemmsel nicht herausgenommen, dafür aber wenige Kilometer weiter unten beim Wasserkraftwerk Beznau.

In Zürich geht es anders

Mikroplastik, so wie das Pro Natura kritisiert, landet laut Kistner dadurch aber nicht im Wasser. «Es gilt dabei zu beachten, dass seitens der Ökologie gewünscht wird, dass ein Teil des organischen Schwemmguts wie Holz oder Laub im Wasser verbleibt.» Littering sei leider ein gesellschaftliches Problem, dessen sich die Axpo bewusst sei. Mit verschiedenen Massnahmen versuche dies die Axpo zu bekämpfen.



(som)