Mehrere Schüsse an Zürcher Langstrasse

Kurz nach 21 Uhr kam es am Samstag bei der Verzweigung Langstrasse/Hohlstrasse zu einem Streit zwischen zwei Männern. Einer der beiden zog plötzlich eine Pistole und bedrohte seinen Kontrahenten damit. Die Begleiterin des Bewaffneten stellte sich zwischen die Streithähne und wollte schlichten. Daraufhin gab es einen Knall. Der unbekannte Bedrohte flüchtete in der Folge in Richtung Bäckeranlage, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilt. Der Mann mit der Waffe schoss daraufhin mehrmals auf den Flüchtenden und entfernte sich dann, zusammen mit der Frau, vom Tatort.

Anlässlich der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Paar unweit des Tatorts angehalten und verhaftet werden. Bei der 37-jährigen Frau erhärtete sich der Verdacht einer Tatbeteiligung nicht und sie wurde nach der polizeilichen Befragung wieder entlassen. Der mutmassliche Schütze, ein 41-jähriger Mann, wurde der Staatsanwaltschaft zugeführt. Die mutmassliche Tatwaffe konnte beim Verhafteten sichergestellt werden. Die Polizei hat bis jetzt keine Kenntnis von verletzten Personen.

Der am Streit beteiligte Mann, der in Richtung Bäckeranlage flüchtete, ist nach wie vor unbekannt. Ebenfalls ist nicht bekannt, ob er beim Vorfall verletzt wurde. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 30-jährig, etwa 170 cm gross, trug schwarze Hosen und eine schwarze Bomberjacke mit einer weissen Aufschrift auf dem Rücken, spricht Schweizerdeutsch. Zeugen sollen sich bei der Kantonspolizei Zürich melden.

(wed)