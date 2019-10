Frau beim Grillieren schwer verletzt

In Küsnacht kam es am Sonntag zu einem Grillunfall. Drei Personen waren um etwa 16 Uhr an einer offenen Feuerstelle am Rumensee am grillieren. Aus zurzeit noch unbekannten Gründen kam es zu einer Stichflamme. Dabei zog sich eine 52-jährige Frau mittelschwere bis schwere Verbrennungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte, wurde zudem ein Mann leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gefahren.

Bei den Beteiligten handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann im Alter von 20 bis 52 Jahren. Sie stammen aus der Schweiz, dem Iran und Afghanistan. Hintergrund und Ursache der Stichflamme werden nun untersucht.





(mon)