«Sie trug nur High Heels und ein Hundehalsband»

Der gelernte Theaterschauspieler Roland August hat sich durch Auftritte bei der TV-Show von Jimmy Kimmel oder in Musikvideos von Stars wie Katy Perry bereits einen Namen als Las-Vegas-Pfarrer gemacht.

Als er vor 15 Jahren per Zufall in einer Hochzeitskapelle für einen Event probte, kam er in Kontakt mit dem Besitzer, welcher dort gerade eine Themenhochzeit durchführte. August meinte, wenn er auch einmal einen Elvis brauche, stehe er zur Verfügung. Eine Woche später kam das Telefon. Seither traut er um die 1000 Paare jährlich und begleitet sie am schönsten Tag ihres Lebens.

Hochzeitskapelle auf dem Sechseläutenplatz

Zu der LGBTQI+-Community pflegt der gebürtige New Yorker seit Jahren eine besondere Verbindung. Deshalb sei es für ihn eine grosse Freude, an der 25. Pride in Zürich dabei zu sein, sagt er zu 20 Minuten. Allianz Suisse stellt zum 25-Jahr-Jubiläum des Pride-Festivals auf dem Sechseläutenplatz eine Hochzeitskapelle auf. «Wir wollten mit dieser Aktion ein Zeichen setzen, da heterosexuelle Paare in gewissen Entscheiden, die Beziehungsfragen angehen, immer noch ein Privileg haben», sagt Allianz-Pressesprecher Bernd de Wall.

Deshalb wird Roland August Menschen aller sexuellen Orientierungen die Möglichkeit geben, sich symbolisch in der Kapelle das Jawort zu geben. «Es wird sicher ein Riesenerfolg. Liebe ist Liebe und das ist es, was wir zelebrieren,» sagt Roland August.

Im Video-Interview erzählt August unter anderem eine seiner verrücktesten Hochzeitsstorys in einem Hotelzimmer in Las Vegas.

(lar)