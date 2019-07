Lastwagen kollidiert mit Tram und überschlägt sich

In Zürich kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Tram. Der LKW überschlug sich. Die Stadtpolizei bestätigt auf Anfrage einen Unfall an der Aargauerstrasse im Kreis 9. Ob Personen verletzt sind, ist noch nicht bekannt.



Der Betrieb auf der Tramlinie 4 ist zwischen Schiffbau und Altstetten unterbrochen. Zwischen Escher-Wyss-Platz und Altstetten sind Busse im Einsatz.

Aktuell läuft ein Polizeieinsatz nach einem Verkehrsunfall an der Aargauerstrasse im Kreis 9. Es wird dadurch in der Umgebung zu Verkehrsbehinderungen kommen. Über die Ursachen oder allfällige Verletzte können wir zur Zeit noch nichts sagen. Wir werden hier wieder berichten. ^spa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) July 11, 2019

Erst vor knapp zwei Wochen ereignete sich ein ähnlicher Unfall. Ein Tram kollidierte auf der Albisriederstrasse mit einem Lastwagen. Durch den heftigen Aufprall verletzten sich mehrere Personen im Tram leicht. Der 54-jährige Chauffeur wurde in seiner Kabine eingeklemmt und musste befreit werden.

