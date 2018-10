Zug schleifte Lastwagen mehrere Meter mit

Am Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr ist es in Berikon-Widen im Kanton Aargau zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Zug der der Bremgarten-Dietikon-Bahn gekommen. Berikon. Bei der Kreuzung beabsichtigte der Lastwagenfahrer, rechts in allgemeine Richtung Birmensdorf abzubiegen. Gleichzeitig nahte aus Richtung Dietikon eine Zugskomposition. In der Folge kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision.

Dabei schob der Zug den Lastwagen mehrere Meter mit, und die Triebwagenkomposition der Schmalspurbahn wurde eingedrückt. Die Strasse über die Bahnlinie ist nicht mit einer Barriere gesichert. Es besteht nur ein Rotlicht.

Keine Verletzte unter den Zug-Reisenden

Eine Leserreporterin hat den Unfall live miterlebt. «Ich habe gerade auf den Zug gewartet, als es laut geknallt hat. Ich habe mich umgedreht und gesehen, dass ein Lastwagen in den vordersten Waggon eines Zugs gefahren ist», erzählt sie. Der Lastwagenfahrer sei daraufhin ausgestiegen und noch vor Ort verarztet worden. Die Reisenden im Zug konnten nach zirka 10 Minuten aussteigen.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Unfall. Die Rettungsarbeiten seien augenblicklich im Gange. Beim Unfall wurden der Lokführer und der Lastwagenfahrer leicht verletzt. Er wurde ins Spital gebracht. Unter den Bahnreisenden gab es keine Verletzen. Aufgrund der Rettungs- und aufwändigen Bergungsarbeiten musste die Bahnhofstrasse in Berikon für den Verkehr gesperrt werden. Die Arbeiten werden wohl noch bis zum Nachmittag hin anhalten.

#Berikon #Unfall #BDWM Nach polizeilichen Erkenntnissen wurden der Lokführer und der LW-Fahrer geringfügig verletzt. Der LW-Fahrer wurde ins Spital geführt, die über 30 Bahnreisenden blieben glücklicherweise unverletzt.

Bergungsarbeiten dürften noch einige Stunden andauern. pic.twitter.com/JkMDKY5aVs — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) 19. Oktober 2018

(20 Minuten/sda)