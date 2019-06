Kosovo-Star über «079», die Schweiz und Loredana

1,3 Millionen Abonnenten auf Instagram und weit über 100 Millionen Video-Aufrufe auf Youtube: Im Kosovo ist Ledri Vula (32) einer der grossen Stars und seine Hits kennt man auch in der Schweiz.

Umfrage Deine Meinung zum Sound von Ledri Vula? G.E.I.L.

Easy.

Kommt mir nicht auf die Playlist.

Hab ich (noch) nicht gehört.

Am 29. Juni tritt Vula am Alba-Festival in Zürich auf. Er freut sich jetzt schon: «Ich fühle mich in der Schweiz wie zuhause», so der Rapper im Interview. Wieso für ihn in Zürich ein Traum in Erfüllung geht, welche Schweizer Songs Vula kennt und was er zum Loredana-Skandal sagt, siehst du oben im Video.



«Rio» – der neuste Hit von Ledri Vula. (Video: Ledri Vula)

(wed)