Primarlehrer onanierte vor Lars (13) via Skype

An mehreren Tagen chattete ein 47-jähriger Primarlehrer via Skype mit einem Nutzer, der sich als 13-jähriger Lars ausgab. Kennengelernt hatten sich die beiden auf der Internetplattform Purplemoon, einem Treffpunkt für Lesben, Schwule und Bisexuelle. Der 47-Jährige fragte Lars jeweils, ob er mit ihm zusammen wichsen würde und schlug einmal auch vor, gleichzeitig zum Orgasmus zu kommen. Ein anderes Mal schrieb er nach einer entsprechenden Nachricht von Lars, dass er auch gekommen sei.

Was der Mann wohl nicht ahnte: Der Nutzer am anderen Ende war nicht ein Bub, sondern ein verdeckter Ermittler der Kantonspolizei Bern. Für sein Vorgehen muss er am Mittwochnachmittag vor dem Bezirksgericht Bülach erscheinen – wegen mehrfacher versuchter sexueller Handlungen mit Kindern und mehrfacher versuchter Pornografie.

8 Monate bedingt gefordert

In der Anklageschrift heisst es, dass der Beschuldigte in der Vorstellung gehandelt habe, dass Lars ein 13-jähriger Bub ist, also ein Kind im Schutzalter. Zudem habe er ihm willentlich pornografische Schriften zukommen lassen. Die Staatsanwaltschaft fordert deshalb eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten und eine Busse von 3600 Franken sowie ein 10-jähriges Tätigkeitsverbot. Während dieser Zeit sind ihm jede berufliche und organisierte ausserberufliche Tätigkeit untersagt, die einen Kontakt mit Minderjährigen umfasst.

Lars war offenbar nicht der einzige Fall: Über Skype chattete der Beschuldigte auch mit einem angeblich 15-jährigen Bub aus Amerika und einem ebenfalls angeblich 12-jährigen Valentin. Mit beiden Nutzern war er auf ähnliche Weise über Skype in Kontakt, teilweise mit bestehender Anrufverbindung. Da nicht klar ist, wer hinter diesen Profilen steckt, geht die Staatsanwaltschaft zu Gunsten des Beschuldigten davon aus, dass die Nutzer älter waren.