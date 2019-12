Lenker (23) stürzt in Bach und verletzt sich schwer

Ein 23-jähriger Mann war am frühen Sonntagmorgen in Nassenwil in der Zürcher Gemeinde Niederhasli auf der Buchserstrasse unterwegs. Aus derzeit nicht bekannten Gründen kam er mit seinem Auto von der Strasse ab, geriet durch einen Maschendrahtzaun und stürzte die Böschung hinunter in einen Bach.

Der Lenker zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Die Unfallursache werde abgeklärt. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen (Telefon 044 863 41 00).

(tam)