Auto überschlägt und landet in Bach

Als ein Mann am Samstag gegen 19.00 Uhr von Neunkirch herkommend in Richtung Schaffhausen fuhr, verlor er aus noch unbekannten Gründen nach einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das schreibt die Schaffhauser Polizei in einer Medienmitteilung.

Das Auto kam rechtsseitig von der Strasse ab, streifte eine Birke und überschlug sich mehrere Male, bis es auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Fahrzeuglenker wurde durch die Wucht des Aufpralles aus dem Fahrzeug in den angrenzenden Bach geschleudert.

Lenker überschlägt und wird in Bach geschleudert

Mit schweren Verletzungen ins Spital

Der 63-Jährige zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen, schreibt die Polizei.

Während der Unfallaufnahme musste die Hauptstrasse H13 in beide Richtungen für rund drei Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr, des Rettungsdienstes Schaffhausen sowie Funktionäre der Schaffhauser Polizei.

(jil)