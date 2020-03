Unbekannte stehlen Lenkräder aus Autos

Ehab W.* (29) will am Mittwochmittag in Glattbrugg ZH mit seinem BMW wegfahren. Diesen hatte er über Nacht auf einem Parkplatz abgestellt. Doch abfahren kann er nicht. Diebe haben ihm das Lenkrad geklaut. «Als ich kein Lenkrad vorfand, war ich sehr überrascht», sagt der Leser-Reporter. Er habe die Polizei informiert, später wurde der BMW abgeschleppt.

Wie der 29-Jährige sagt, sei er nicht das einzige Opfer. Wie der 29-Jährige sagt, sei er nicht das einzige Opfer. «Meinem Nachbarn ist das Gleiche passiert.» Und es sei auch nicht der erste Vorfall. «Bereits im Oktober haben Diebe am gleichen Ort mein Lenkrad gestohlen.»

Weitere Fälle bekannt

Er vermutet, dass es sich um Profis handelt, die es gezielt auf teure Autos abgesehen hat. «Die Täter sind dieses Mal gleich vorgegangen und haben ebenfalls die hintere Seitenscheibe eingeschlagen.» W. will nun die Autobesitzer der Region warnen. Er hat Angst, dass er erneut Opfer eines Lenkrad-Diebstahls wird. «Meine Versicherungsprämie ist wegen den Schäden stark angestiegen. Ich suche mir nun einen Parkplatz in einer Tiefgarage.»

Laut der Kantonspolizei Zürich sind in der Nacht auf Mittwoch in Glattbrugg insgesamt drei Lenkräder gestohlen worden. «Die Täter haben jeweils eine Scheibe eingeschlagen», sagt Sprecherin Carmen Surber. Im Oktober sei es ebenfalls zu drei Lenkrad-Diebstählen gekommen. Neben Lenkrädern sind teilweise auch eingebaute Elektronikgeräte gestohlen worden. Die Täterschaft ist unbekannt. Die Ermittlungen laufen.

Erst im Februar ist der Fall eines Schweizers bekannt geworden, dem nach einer Übernachtung in Mailand das Lenkrad fehlte.

*Name der Redaktion bekannt

