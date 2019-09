Lernfahrer (21) prallt mit Smart in Strassenlampe

Ein junger Automobilist verlor am Sonntag gegen 13 Uhr auf dem Niederlenzer Kirchweg in Lenzburg AG die Herrschaft über sein Auto. Dabei prallte er mit einem Smart gegen eine Strassenlampe, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

Der 21-jährige Schweizer erlitt einen Kieferbruch und wurde durch die Ambulanz ins Spital gebracht. Der Schaden am Auto sowie an der Strassenbeleuchtung beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15'000 Franken.

Die Kantonspolizei Aargau stellte fest, dass der Unfallverursacher bloss einen Lernfahrausweis besass. Weil die erforderliche Begleitperson fehlte, war er nicht berechtigt, sich ans Steuer zu setzen. Die Kantonspolizei verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Lernfahrausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

(lar)