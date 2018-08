Leser sichten Schlange auf der Chinawiese

«Plötzlich sammelten sich mehrere Personen an einem Ort und dann sah ich die Schlange. Sie war ziemlich gross, schätzungsweise einen Meter lang», sagte eine Leser-Reporterin, die sich am Donnerstag auf der Chinawiese in Zürich aufhielt.

Umfrage Haben Sie Angst vor Schlangen? Ja, sehr sogar.

Nur ein bisschen.

Nein, gar nicht.

Ich liebe Schlangen.

Ich habe selbst welche zu Hause.

Elegant bewegte sich das Reptil durch das Grün.



(Video: Leser-Reporter)

Bei dem Tier handelt es sich um eine Ringelnatter, wie Regula Vogel vom Zürcher Veterinäramt auf Anfrage bestätigt. «Vermutlich wurde sie aufgeschreckt und ist jetzt auf dem Weg zum Wasser.» Die Tiere sind bekannterweise ungiftig und sollten nicht gestört beziehungsweise nicht angefasst werden.

