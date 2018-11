Platte fällt auf Kopf von Einkaufszentrum-Besucher

Kurz nach 15 Uhr krachte es plötzlich im Einkaufszentrum Letzipark in Zürich. «Eine Platte löste sich an der Decke und fiel auf einen Mann, der sich mehrere Stockwerke tiefer unten befand», so ein Leser-Reporter. Der Mann sei dann am Boden gelegen und Passanten hätten sich um ihn gekümmert.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage, dass es im Letzipark zu einem Unfall gekommen ist. Gemäss ersten polizeilichen Erkenntnissen waren Arbeiter dabei, die Weihnachtsdekoration im Einkaufszentrum zu montieren, worauf eine Holzplatte rund 10 Meter in die Tiefe fiel. Die Platte sei ein Teil der Weihnachtsdekoration.

Der getroffene Mann erlitt dabei Kopfverletzungen: «Wie schwer die Verletzungen sind, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht», sagt Sprecher Michael Walker. Die verletzte Person sei in der Zwischenzeit ins Spital gebracht worden.

(wed/mon)