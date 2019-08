Letzter der verhafteten Klima-Aktivisten ist frei

23 Tage nach den Klima-Protesten in Zürich und Basel ist der letzte verhaftete Klima-Aktivist wieder auf freiem Fuss. Er sei am 31. Juli nach 23 Tagen Hungerstreik aus der Untersuchungshaft entlassen worden, schreibt die Bewegung «Collective Climate Justice» am Freitag in einer Mitteilung. Er habe drei weitere Wochen in U-Haft verbracht, weil er von seinem Recht Gebrauch gemacht habe, jegliche Kooperation zu verweigern.

Bei diversen Befragungen habe er keinerlei Angaben gemacht – aus Protest gegen das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. «Mein Werkzeug bin allein ich und mein Körper, mehr habe ich nicht», wird der Klimaaktivist in der Mitteilung zitiert. Der Hungerstreik sei nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen, heisst es weiter.

Klimaaktivisten haben am 8. Juli die Eingänge der Hauptsitze der Grossbanken Credit Suisse in Zürich und UBS in Basel besetzt. Die Polizei hat in Zürich daraufhin 64 Personen verhaftet. Mit Ausnahme von zwei Aktivisten waren sie nach spätestens zwei Tagen wieder auf freiem Fuss. Für diese zwei Personen wurde Untersuchungshaft beantragt.

