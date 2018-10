Leverkusen-Fans ziehen mit Pyros zum Letzigrund

Heute Abend spielt der FC Zürich in der Euroleague zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen. Bereits am frühen Nachmittag sind die Anhänger des deutschen Bundesligaklubs in Zürich eingetroffen. Rund 300 bis 400 Fans zündeten an Hauptbahnhof Petarden und blockierten den Verkehr. Die Polizei empfiehlt den Bereich grossräumig zu umfahren.



Mittlerweile ist der Fussball-Fanmarsch ins Niederdorf gezogen, wie Michael Walker, Mediensprecher der Stadtpolizei Zürich, auf Anfrage von 20 Minuten sagt. «Sie werden später dann Richtung Letzigrund ziehen.» Bis jetzt sei es zu keinen Ausschreitungen oder Sachbeschädigungen gekommen.

Ein Social-Media-Team der Stadtpolizei steht im Einsatz. Via Twitter soll laufend über den Stand des Fanmarschs kommuniziert werden. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Der Fanmarsch nähert sich dem Stadion Letzigrund, der auf dem gesamten Weg von der Stadtpolizei Zürich begleitet wird. ^ba #FCZB04 pic.twitter.com/8HbtrOEKaH — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 25. Oktober 2018





++Update folgt...++

(bee/fur/20 Minuten)