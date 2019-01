Wer hat sein Skateboard in der Limmat verloren?

Zahlreiche iPhones, ein paar E-Trottinette, leere Portemonnaies, ein Skateboard und sogar Krücken fanden die Taucher während ihres alljährlichen Neujahrstauchens am 2. Januar. Organisiert wird die «Limmatputzete» rund ums Bauschänzli seit 23 Jahren von Agi Uhr. Der Präsident des Tauchclubs Zürichsee trommelt dafür zahlreiche Taucher verschiedener Vereine zusammen: «Früher nahmen etwa sechs bis sieben Personen teil, heute sind es fast 40», sagt Uhr.

Beim Aufräum-Event geht es in erster Linie um Spass: «Wir können nicht die ganze Limmat säubern. Dafür haben wir nicht genügend Leute», erklärt Uhr. Die Teilnehmer nehmen deshalb während des Tauchgangs nur zwei bis drei lustige Gegenstände mit: «An einem Tag kommen immerhin bis zu 100 Fundsachen zusammen.» Diese werden bei der Treppe und auf der Mauer neben der Limmat hingelegt und zu einem späteren Zeitpunkt von Grün Stadt Zürich entsorgt.

Das Highlight beim diesjährigen Silvestertauchen war ein Skateboard: «Auf einem Schild gleich neben der Limmat hat der Besitzer eine Nachricht hinterlassen und geschrieben, dass er sein Skateboard seit dem 24. November vermisst. Es sei ihm ins Wasser gefallen. Darunter stand noch das Wort RIP.» Uhr habe das Fundstück deshalb an die Tafel gehängt: «Der Besitzer kann es dort gern abholen.»

Mehr Diebesgut als früher

In den letzten Jahren hat Uhr so einiges gesehen. Während es früher Velos waren, finden die Taucher heute E-Trottinette. Zudem würde in der Limmat viel mehr Diebesgut als früher liegen: «Wir finden oft leergeräumte Portemonnaies und zahlreiche Handys.» Diese offensichtlich gestohlenen Fundsachen übergebe man der Polizei.

Ein Fund ist Uhr besonders im Gedächtnis geblieben: «Vor ein paar Jahren fanden wir einen 80 Kilogramm schweren Tresor.» Mithilfe der Seeretter von Meilen gelang es ihm und seinen Tauchern, den Tresor zu bergen: «Ein Tresor in einem Fluss ist nicht alltäglich. Das war schon speziell.»





