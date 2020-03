Linksradikale verbrennen Böögg in Langstrasse

Eine Aktion an der Zürcher Langstrasse sorgte in der Nacht auf Sonntag für Aufsehen. Mehrere Leser-Reporter haben einen brennenden Böögg auf einem Einkaufswägeli bei der Piazza Cella gefilmt. «Vor Mitternacht haben sich Leute versammelt, darunter viele Frauen und Vermummte», erzählt ein Leser. Eine Person habe um den Böögg getanzt und aus den Fenstern der Wohnungen rundherum sei Musik zu hören gewesen. Die Stimmung sei friedlich gewesen. Die Polizei war vor Ort gewesen, habe aber nicht eingegriffen.

Auf Instagram schreiben Linksradikale in einer Einladung zur Aktion von «Spektakel und Bar im Freien». «Wir verbrennen den patriarchalen Böögg», heisst es im Post. Es sei ein Anlass von Frauen für Frauen und andere, Männer sollten fernbleiben. So wolle man in den Weltfrauentag vom Sonntag hineinfeiern.

Polizeiauto beworfen

Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, haben mehrere Dutzend vermummte Personen kurz vor 23 Uhr einen Marsch auf der Langstrasse vom Limmatplatz zur Piazza Cella durchgeführt. Der unbewilligte Demonstrationszug hielt sich rund eine halbe Stunde bei der Piazza Cella auf, bevor sich die Menschenmenge auflöste. «Die Polizei war vor Ort, aber ein Eingreifen war nicht nötig», sagt ein Sprecher auf Anfrage.

Entlang der Route hat die Polizei später diverse Sprayereien und Schmierereien festgestellt. Ein Streifenwagen wurde während dem Einsatz mit einem unbekannten Gegenstand beworfen. Es entstand Sachschaden an einer Seitenscheibe.

(tam)