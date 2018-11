Löhne in Stadt Zürich so hoch wie noch nie

7820 Franken: so viel beträgt der Medianlohn brutto in der Stadt Zürich. Das heisst, die eine Hälfte der Beschäftigten verdient mehr, die andere weniger.

Rund ein Viertel der Beschäftigten verdient mehr als 10'000 Franken, wie aus der jüngsten Statistik der Stadt hervorgeht, die am Mittwoch publiziert wurde. Viel auf dem Gehaltskonto haben vor allem Zürcherinnen und Zürcher mit Hochschulabschluss (10'388 Franken), Kaderleute (10'538) und Angestellte der Finanzbranche (10'949).

Am wenigsten verdienen über 50-jährige Ausländerinnen

Gleichzeitig verdient ein Viertel der Einwohner aber weniger als 6000 Franken pro Monat. Am unteren Ende der Lohnskala stehen Ausländerinnen in einem Alter von über 50 Jahren. Sie verdienen als Medienlohn nur 4658 Franken.

Rund 40 Prozent von ihnen hat keinen Berufsabschluss.

Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2016. Aktuellere gibt es gemäss Angaben des statistischen Amtes nicht, weil die Lohnstrukturerhebung nur alle zwei Jahre durchgeführt wird.

Bis zum 40. Lebensjahr gilt: Je älter, desto höher ist der auf eine Vollzeitstelle umgerechnete mittlere Lohn. Mit zunehmendem Alter öffnet sich die Lohnschere und erreicht in den Altersjahren um 45 ihr Maximum: In diesem Alter verdienen Beschäftigte im obersten Lohnviertel im Mittel 13'300 Franken und damit mehr als doppelt so viel wie jene im untersten Lohnviertel (CHF 5200).



(20 Minuten/sda)