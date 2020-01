«Sie sprangen auf mein Gesicht und kickten mich»

Malerlehrling Luca V.* ist an einer Silvesterparty in Zürich-Oerlikon schmerzhaft ins neue Jahr gestartet. «Ich habe Beulen am ganzen Hinterkopf, Kieferschmerzen und einen wackelnden Zahn.» Es war kurz nach Mitternacht, als der 19-Jährige mit einem Kollegen zur Bar wollte und plötzlich ein Typ vor ihm stand. Dieser fragte: «Ist das dein Kollege?» V. anwortete mit Ja. «Da erhielt ich einen Schlag von links und einen von hinten», erinnert sich der Malerlehrling. «Darauf wurde ich ohnmächtig.»

Als er wieder zu sich gekommen sei, habe er Tritte gespürt. «Jemand sprang auf mein Gesicht und andere kickten in meinen Bauch.» Es seien zwischen sechs und acht Männer auf ihn losgegangen. «Alle waren grösser und breiter als ich.» Als es jemandem gelungen sei, sie von ihm abzubringen, habe er die Flucht ergriffen. «Ich blutete im Gesicht, weil ich eine Wunde an der Augenbraue hatte. Die Security brachte mich zur Sanität.» Auf Social Media sucht V. bis jetzt erfolglos nach den Tätern.

Kritik an den Securityleuten

«Am Montag werde ich bei der Polizei Anzeige erstatten. Ich war bis jetzt noch zu schwach dafür.» Laut V. war er aber nicht das einzige Opfer in der Silvesternacht. «Viele der Gäste waren auf Stresssuche und es wurden mehrere Vorfälle beobachtet.» Schon beim Anstehen habe er dies gespürt. «Einer schaute mich aggressiv an. Später fragte ein anderer, ob ich auch auf Stresssuche sei.» Auf die Provokationen sei er nicht eingegangen. «Ich bin nicht einer, der sich mit anderen prügelt.»

V. übt Kritik an der Sicherheit. «An der Party hatte es eindeutig zu wenig Securityleute. Und diejenigen, die dort waren, schien die aggressive Stimmung nicht so zu interessieren.» So habe ihn auch keiner der Securitymänner gefragt, wer ihn verletzt habe.

«Investieren sehr viel Geld in die Sicherheit »

Veranstalter der Silvesterparty war die Firma Hype-Events, die sich auf Partys für Gäste im Alter zwischen 16 und 20 Jahren spezialisiert hat und wöchentlich Events in der ganzen Schweiz veranstaltet. Mitinhaber Olivier Grein bedauert den Vorfall und wünscht V. gute Besserung: «Wir verurteilen jegliche Art von Gewalt an unseren Events.»

Dass die Grundstimmung an der Party grösstenteils aggressiv gewesen sei und zu wenig Securitypersonal vor Ort gewesen sei, verneint Grein klar. «Wir arbeiten mit einer anerkannten sowie erfahrenen Securityfirma zusammen und investieren vergleichsweise sehr viel Geld in die Sicherheit unserer jungen Gäste. Wir sind uns der Verantwortung für diese Teenager absolut bewusst.»

3000 Gäste waren an der Party

In der Nacht auf den 1. Januar seien 3000 Gäste in der ausverkauften Halle gewesen. «Die Stimmung war euphorisch und ausgelassen», sagt Grein. «Besonders im jungen Alter können die Emotionen an Silvester aber leider auch mal hochgehen und es kann bei so vielen Gästen zu einzelnen Zwischenfällen kommen.» Man hoffe nun, dass die Schlägerei möglichst schnell aufgeklärt werden könne und die Verantwortlichen ihre Strafe erhielten.

*Name der Redaktion bekannt.

(bz/wed)