Lucy erhellt ab heute die Bahnhofstrasse

Über einen Kilometer lang, mit 12'000 Kristallen und doppelt so vielen Lichtern – die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» über der Zürcher Bahnhofstrasse wird am Donnerstag feierlich eingeschaltet. Tausende Besucher werden erwartet. An den Haltestellen Bahnhofstrasse, Rennweg und Börsenstrasse verkehren keine Trams.

20 Minuten berichtet ab 17.40 Uhr live vor Ort. Mit dabei sind Martin Sturzenegger, CEO von Zürich Tourismus, und Daniel Kunz, Geschäftsführer der Globus-Filiale an der Bahnhofstrasse. Sie verraten, wo es den besten Glühwein der Stadt gibt und ob Lucy bald ersetzt wird.

