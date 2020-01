14-Jährige mit Auto auf Autobahn erwischt

Eine Person meldete in der Nacht auf Donnerstag gegen zwei Uhr dem Polizeinotruf, dass ein Auto auf der A1 Richtung Bern unterwegs sei, das eine auffällige Fahrweise an den Tag lege. Wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte, rückte daraufhin eine Patrouille aus, die das Fahrzeug kurze Zeit später auf der Autobahn, Höhe Neuenhof AG, sichten und anhalten konnte.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass am Steuer eine 14-Jährige sass, die das Fahrzeug ihrer Familie ohne deren Wissen entwendet hatte. Die Lenkerin wurde bei der zuständigen Jugendstaatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

(viv)