Mädchen (6) von Auto erfasst und verletzt

Ein 37-jähriger Mann lenkte am Montag gegen 16.20 Uhr sein Auto in Rafz ZH auf der Landstrasse in Richtung Wil. Auf Höhe der Liegenschaft Nr. 21 kam es zur Kollision mit einem 6-jährigen Mädchen, welches zwischen zwei parkierten Autos hindurch von rechts her die Fahrbahn betrat.

Das Kind zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilt und wurde nach der Erstversorgung durch Sanitäter und einen Notarzt mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

(wed)