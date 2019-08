Männer kippen mit Seitenwagen-Motorrad

In einer Rechtskurve kam es am Samstag zu einem Unfall: Ein 32-jähriger Fricktaler verlor die Herrschaft über sein Seitenwagen-Motorrad und krachte an die Randleitplanke der Gegenfahrbahn.

Das Gefährt kippte rückwärts auf die Fahrbahn, so die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Drittpersonen befreiten die unter dem Motorrad eingeklemmten Verunfallten.

Unfallfahrzeug sichergestellt

Neben dem Fahrer fuhren zwei Männer im Alter von 46 und 42 Jahren im Seitenkisten-Wagen mit. Das Fahrzeug ist aber eigentlich nur für zwei Personen zugelassen.

Nachdem die Meldung des Unfalls bei der Einsatzzentrale eingegangen war, rückten Ambulanzbesatzungen sowie die Kantonspolizei und

Stadtpolizei Aarau aus.

Alle drei Personen wurden ins Spital gebracht. Sie dürften leichte bis mittelschwere Verletzungen erlitten haben. Der Sachschaden wird auf zirka 2 000 Franken geschätzt.Die Kantonspolizei klärt nun die Unfallursache ab. Das Unfallfahrzeug wurde vorläufig polizeilich sichergestellt.

(jen)