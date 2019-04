BMW-Fahrer (18) rammt zwei andere BMWs

Mit einem BMW bog ein 18-Jähriger am Samstag um 21 Uhr in Bachenbülach von der Grenzstrasse in die Grabenstrasse ab. Dabei verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses schleuderte darauf rechts über das Trottoir und prallte auf der Höhe einer BMW-Garage in zwei parkierte Ausstellungsautos.

Durch den heftigen Aufprall wurde eines der parkierten Autos gegen das Schaufenster der Garage geschoben und beschädigte dieses. Zudem wurde im Ausstellungsraum ein weiteres Fahrzeug leicht beschädigt.

Der Lenker sowie seine beiden Mitfahrer (17 und 18) blieben beim Unfall unverletzt. Der Sachschaden kann noch nicht exakt beziffert werden, dürfte aber 100‘000 Franken übersteigen. Die genaue Unfallursache ist noch unbekannt und wird untersucht.

(tam)