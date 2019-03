Mann (19) wird in Altstadt ausgeraubt und keiner hilft

Um 23.00 Uhr am späteren Sonntagabend ging ein 19-jähriger Mann in der Schaffhauser Altstadt auf der Schwertstrasse in Richtung Fronwagplatz. Gemäss eigenen Angaben hielt er bei diesem Gang in seiner linken Hand sein Smartphone und in seiner rechten Hand eine E-Zigarette. Plötzlich klopfte ihm jemand auf die Schulter, worauf er stehen blieb. Darauf wurde er vom Arm eines Mannes mit Griff um den Hals nach hinten gerissen. Zudem hielt man ihm ein Messer vor das Gesicht.

Der Räuber drückte den 19-Jährigen dann mit Unterstützung eines weiteren Mannes wortlos zu Boden, wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte. In der Folge nahmen die Räuber dem Opfer dessen Tommy Hilfiger Kappe und Beats-Kopfhörer vom Kopf und das iPhone aus der Hand. Obwohl noch zahlreiche Passanten auf der Schwertstrasse unterwegs waren, leistete niemand den Hilferufen des Überfallenen Folge.

Drei Tatverdächtige festgenommen

Dieser konnte sich schliesslich losreissen und auf den Fronwagplatz rennen, worauf die beiden Räuber in unbekannte Richtung flüchteten. Personen sind bei diesem bewaffneten Raubüberfall keine verletzt worden.

Bei der eingeleiteten Fahndung konnte die Schaffhauser Polizei im Verlaufe des frühen Montagmorgens drei Tatverdächtige im Alter von 19, 25 und 26 Jahren in der Schaffhauser Altstadt und im Bereich des Bahnhofs Schaffhausen festnehmen. Einer der drei Tatverdächtigen führte bei seiner Festnahme ein Messer mit sich. Auch besteht der dringende Tatverdacht, dass der 26-jährige Mann für die Beschädigung eines Schaufensters am späteren Sonntagabend verantwortlich ist.

Zudem verweist die Schaffhauser Polizei auf die Präventionsroschüre «Zivilcourage - Bitte misch dich ein!».



(mon)