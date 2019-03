Mann (23) soll 10-mal auf Babybauch geboxt haben

Starke vaginale Blutungen, Schmerzen und eine Fehlgeburt etwa im dritten Monat – das sind laut Anklageschrift die Folgen von rund zehn Faustschlägen in den Bauch einer Frau im Rahmen eines Streits zwischen einem Ehepaar im Oktober 2017. Der Fall wurde am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Meilen verhandelt. Der Ehemann, ein 23-jähriger Italiener, musste sich unter anderem wegen strafbaren Schwangerschaftsabbruchs, mehrfacher einfacher Körperverletzung und Drohung verantworten.

Es blieb nicht beim Streit 2017, wie die Anklageschrift weiter festhält: Im März 2018 soll der Beschuldigte seine Ehefrau auch geschlagen, an den Haaren gezogen und einige Sekunden am Hals gewürgt haben. «Mir wurde schwarz vor Augen», berichtete das Opfer in Tränen. Mit dem Auto soll er sie ebenfalls angefahren haben.

Opfer fühlt sich bedroht

Wie das Opfer vor Gericht ausführte, hat sie grosse Angst, Aussagen zu machen. Sie sei vor dem Prozess etwa von einem Auto verfolgt oder auch aufgefordert worden, die Strafanzeige zurückzuziehen. In der Anklageschrift heisst es, dass der Beschuldigte ihr auch gedroht habe, dass er jemanden bezahlen werde, um ihren im Ausland lebenden Brüdern etwas anzutun, wenn sie die Polizei verständige.

Der Beschuldigte, der als gepflegter Mann im Anzug vor Gericht erschien, bestritt fast alle Vorwürfe und sagte wiederholt: «Das ist nicht wahr.» Seine Frau sei auch gar nie schwanger gewesen. «Wie mir im Gefängnis klar geworden ist, war das eine Lüge.» Er sei aber in der misslichen Lage, keine Beweise zu haben.

«Ich habe mich nur verteidigt»

Zu den in einem Gutachten dokumentierten Druckstellen am Hals des Opfers sagte er: «Ich habe mich nur verteidigt.» Da er schwitzige Hände gehabt habe, könne es sein, dass er abgerutscht sei, als er seine Frau weggestossen habe. Stattdessen beschuldigte er seine Ehefrau etwa, dass sie bei einem Streit im März 2018 mit einem Bild von der Wand auf seinen Kopf geschlagen habe.

Der Verteidiger plädierte auf einen vollständigen Freispruch. Sein Fazit: «Die Geschädigte hat nur vorgegaukelt, schwanger zu sein.» Ebenso habe der Beschuldigte zu Recht bestritten, das Opfer gewürgt zu haben. «Aktiv ist mein Mandant nie gegen die Geschädigte vorgegangen.» Vielmehr habe er versucht, sich gegen sie zu wehren. Das Opfer tische immer wieder neue Geschichten auf.

Vier Jahre Haft gefordert

Der Staatsanwalt bezeichnete die Aussagen des Opfers jedoch als detailliert und lebensecht. «Hätte sie den Beschuldigten in die Pfanne hauen wollen, hätte sie die Ereignisse deutlich drastischer dargestellt.» Die Aussagen des Beschuldigten dagegen seien zum Teil völlig unhaltbar und unglaubwürdig. Er forderte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und eine Busse von 1000 Franken sowie einen Landesverweis.

Das Urteil steht noch aus. Wann das Gericht dieses fällt, ist noch unklar. Es gilt die Unschuldsvermutung.

(tam)