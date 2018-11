Mann klaut verunfalltes Auto und flieht vor Polizei

In 25-jähriger Mann hat am Freitagabend um 17.30 Uhr in Kilchberg ab einer Unfallstelle eines der verunfallten Autos gestohlen und ist in der Folge in Richtung Zürich losgefahren. Dabei beging er diverse schwere Verkehrsdelikte.



Polizisten, die mit der Unfallaufnahme beschäftigten waren, nahmen umgehend die Verfolgung des Flüchtigen auf. Der 25-jährige Mann versuchte mit massiv überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Dabei überholte der Lenker diverse Fahrzeuge trotz, respektive im Gegenverkehr.

Ermittlungen aufgenommen

Der Mann konnte schliesslich an der Alfred-Escher-Strasse in Zürich angehalten und verhaftet werden. Wieso der Mann ein verunfalltes Auto gestohlen hatte und damit geflohen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen: Personen, die Angaben zum Fahrverhalten des besagten Personenwagenlenkers machen können oder sogar durch diesen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrsstützpunkt Neubüel, Telefon 043 833 17 00, in Verbindung zu setzen.



