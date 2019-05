Mann (42) nach Streit mit Stichwaffe schwer verletzt

Kurz vor 17 Uhr kam es am Mittwoch beim Restaurant Ethno Grill an der Schaffhauserstrasse zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Ein 42-jähriger Mann wurde dabei attackiert und durch eine noch unbekannte Stichwaffe am Oberkörper schwer verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, flüchtete die Täterschaft in eine unbekannte Richtung. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum geschilderten Vorfall machen können. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.

