Autofahrer schwimmt der Polizei davon

Es sind Szenen wie aus einem Film: Die Polizei hält am Mittwochmorgen in der Region Wasserschloss im Kanton Aargau einen Mann wegen eines kleineren Verkehrsdelikts an. Wie die «Aargauer Zeitung» schreibt, will dieser jedoch nicht warten und flieht mit dem Auto. Die Polizei nimmt sofort die Verfolgung auf. Doch an der Aarebrücke in Stilli hält der 47-jährige Mann an, steigt aus dem Auto und springt in den Fluss. Er lässt sich in der Aare davontreiben – und entwischt so der Polizei.

Die Kantonspolizei Aargau nimmt danach die Fahndung nach dem Mann auf und ruft die Bevölkerung in den 12-Uhr-Nachrichten von Radio Argovia dazu auf, sich bei Hinweisen zu melden. Am Nachmittag dann der Erfolg: Polizeisprecher Roland Pfister bestätigt gegenüber der Zeitung, dass der Mann an seinem Wohnort im Kanton Aargau ausfindig gemacht werden konnte.

Warum der Mann flüchtete, ist unklar. Laut Kantonspolizei wurde er wegen eines geringfügigen Verkehrsdelikts angehalten.

(maz)