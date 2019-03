Mann attackiert 32-Jährigen vor Nachtclub

Ein Gast eines Nachtlokals in Baden AG ist am frühen Sonntagmorgen bei einem tätlichen Angriff schwer am Kopf verletzt worden. Der mutmassliche Täter, ein Mann mit weisser Jacke, wurde am Sonntag noch gesucht.

Der Verletzte, ein 32-jähriger Eritreer, musste in ein Spital gebracht werden, wie die Aargauer Kantonspolizei in einem Communiqué mitteilte. Erste Ermittlungen ergaben, dass er wegen ungebührlichem Verhalten von Sicherheitsleuten aus dem Club «Gate 54» an der Zürcherstrasse weggewiesen worden war.

Gemäss den ersten Ermittlungen wurde er danach von einem unbekannten Mann in weisser Jacke tätlich angegriffen. Der Tatverdächtige entfernte sich danach zu Fuss. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.





(bee/sda)