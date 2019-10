Mann fährt Mädchen (11) auf Velo an und flüchtet

Auf der Breitestrasse ist es am Montagabend zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer 11-jährigen Velofahrerin gekommen. Die Meldung ging laut Mitteilung der Stadtpolizei Winterthur kurz vor 17.30 Uhr ein. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine 11-jährige Schweizerin. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Vom Lenker des am Unfall beteiligten Autos fehlte aber jede Spur. Er war mit seinem dunkelblauen Opel Kombi von der Unfallstelle geflüchtet. Gemäss ersten Erkenntnissen hielt er zwar nach dem Unfall an und stieg aus, entfernte sich dann aber wenig später mit eingeschalteten Pannenblinkern.

Alkoholisierter Lenker festgenommen

Während der Aufnahme des Unfalls durch die Polizei erschien aber ein 47-jähriger Nordmazedonier in der Nähe der Unfallstelle. Er nahm ein offenbar verlorenes Kontrollschild von der Strasse mit. Kurz darauf wurde der Nordmazedonier zusammen mit einem 51-jährigen Schweizer an der Waldstrasse festgenommen, da sich der Verdacht erhärtete, dass die beiden in den Verkehrsunfall involviert waren.

Der Schweizer zeigte sich gegenüber der Polizei geständig, das Unfallfahrzeug gelenkt zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab ein positives Ergebnis. Der Personenwagen des Beschuldigten konnte später von einer weiteren Patrouille mit diversen Beschädigungen in der Nähe des Unfallortes aufgefunden werden.

Polizei sucht Zeugen

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, die Stadtpolizei Winterthur sucht Augenzeugen. Personen, die Angaben zum geschilderten Unfall machen können oder den dunkelblauen Opel mit Pannenblinkern gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur zu melden (Telefon 052 267 51 52).

