Mann filmt Kinder in Badi mit getarnter Kamera

Badegäste ertappten am Mittwoch in der Badi Allenmoos einen Mann, der Kinder gefilmt hatte. Kurz nach 15.15 Uhr wurde die Stadtpolizei in in den Kreis 6 gerufen. Eine Frau hatte dort zuvor das Personal der Badeanstalt auf einen Mann aufmerksam gemacht, der offenbar Bildaufnahmen von Kindern gemacht hatte.

Bei der Kontrolle des 60-jährigen Mannes kam eine als Kugelschreiber getarnte Filmkamera zum Vorschein, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Es stellte sich heraus, dass er zuvor spielende Kinder gefilmt hatte. Für weitere Abklärungen wurde er in der Folge in eine Polizeiwache geführt.

Während einer schriftlichen Befragung zeigte er sich geständig. Die Kamera wurde sichergestellt. Die Verantwortlichen der Badi erteilten dem Mann ein Hausverbot für sämtliche städtischen Badeanstalten.

(tam)