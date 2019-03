Mann geht mit Eisenstange auf Passanten los

Ein 47-jähriger Mann hat am Sonntag um 5.30 Uhr an der Häringstrasse in Zürich drei Passanten unvermittelt mit einer Eisenstange angegriffen, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung.



Die Angegriffenen konnten sich in einer Liegenschaft in Sicherheit bringen. In der Folge wurde der Angreifer vor dem Haus von einem weiteren Mann selbst angegriffen. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen und musste in den Spital gebracht werden. Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei nahmen Ermittlungen auf. Sie suchen Zeugen.

