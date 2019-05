Mann (57) getötet – Täter auf der Flucht

Ein in der Nacht auf den Sonntag in Killwangen AG niedergestochener Mann ist am frühen Morgen im Spital gestorben. Die Polizei sucht nach der Täterschaft. Sie sucht Zeugen.

Die gegen 3.15 Uhr alarmierte Polizei fand den 57-jährigen Mann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Killwangen, wie sie mitteilte. Der Serbe wies schwere Stich- und Schnittverletzungen auf. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach der unbekannten Täterschaft ein. Der oder die mutmasslichen Täter konnten flüchten. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Opfer vor dem Haus angegriffen worden sein.

(sda)