Video von Halbnacktem geht viral

Unter sichtlicher Anstrengung hängt ein Mann nur mit Unterhosen und Socken bekleidet aus dem Fenster eines Wohnhauses. Er hält sich am Fenstersims fest. Nach einem Moment in der Luft scheint ihn die Kraft zu verlassen. Er lässt los und fällt einige Meter in die Tiefe, zuerst auf ein daruntergeparktes Auto, dann auf den Asphalt. Dies ist auf einem Video zu sehen, das derzeit insbesondere in Whatsapp-Gruppen kursiert.

Die Kantonspolizei Zürich hat Kenntnis von dem Vorfall. Dieser ereignete sich bereits Anfang Juni 2019 in Wallisellen.

